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Уголовное дело было возбуждено против министра обороны Украины Рустема Умерова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на общественную организацию "Центр противодействия коррупции" (ЦПК).

Уточняется, что дело завели по обвинению в злоупотреблении властью. По информации ЦПК, Умеров незаконно уволил членов наблюдательного совета Тараса Чмута и Юрия Джигира. Кроме того, министр отказал в продлении контракта главе агентства оборонных закупок Марине Безруковой, которую назначили на этот пост после коррупционных скандалов в январе 2024 года.

Ранее Владимир Путин отметил, что в мире нигде нет такой коррупции, как на Украине. По его словам, украинская коррупция почти узаконена, поэтому Западу не удастся противостоять ей.

В Верховной раде заявляли, что украинский лидер Владимир Зеленский украл больше всех других президентов страны, "которые до этого воровали на Украине". По словам депутатов, офис украинского президента каждый месяц получает со всех государственных органов десятки миллионов долларов.