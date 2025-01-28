Депутат Рады Заблоцкий: Киев тратил деньги США на съемки телевизионных шоу

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Украинские власти тратили деньги, полученные от Американского агентства по международному развитию (USAID), на съемки телевизионных шоу. Об этом пишет РБК со ссылкой на депутата Верховной рады Марьяна Заблоцкого.

По его данным, всего за три года Киев потратил на эти цели около 297 миллионов долларов. К примеру, деньги выделялись на поддержку съемок ток-шоу "Эбаут", реалити-шоу о восстановлении культурных пространств в прифронтовых населенных пунктах, документального фильма "Тесто", документального цикла о разрушенных дворцах "Украинские дворцы. Золотой век" и прочих проектов.

Помимо этого, деньги USAID тратились на поддержку музыкального дуэта TVORCHI, который представлял Украину на Евровидении в 2023 году, а также на серию культурных мероприятий общественной организации "Сахар" в Сумах.

Заблоцкий добавил, что на данный момент на Украине 112 активных проектов американского агентства. На них планировалось потратить 7 миллиардов долларов.

В январе USAID заблокировало проекты, направленные на оказание помощи Украине. По информации источников, в замороженные проекты вошло оказание помощи в области здравоохранения, в том числе вакцинация детей и поддержка школ.

Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио распорядился остановить финансирование почти всех программ иностранной помощи на 90 дней. Приказ не коснулся Египта и Израиля.