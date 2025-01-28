Уехавшие в Израиль россияне начали возвращаться в РФ

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Граждане РФ, которые в последнее время релоцировались в Израиль, начали возвращаться обратно в Россию. Об этом сообщила посол Израиля в Москве Симона Гальперин.

"Мы не имеем статистики, но я знаю, что есть такое возвращение сюда, в Россию. И это понятно: у людей здесь работа и жизнь", – приводит ТАСС слова дипломата.

Однако, добавила Гальперин, остаются и такие граждане, которые продолжают жить "на линии" между двумя странами. Посол подчеркнула, что власти Израиля признают двойное, тройное гражданство без каких-либо проблем.

О том, что уехавшие в Израиль в начале СВО евреи вернулись в Россию, также сообщал президент Федерации еврейских общин РФ раввин Александр Борода. По его словам, большое количество людей уезжает в Израиль только для того, чтобы получить там гражданство, после чего они приезжают обратно в Россию.

Кроме того больше евреев приехали в страну после войны Израиля с ХАМАС. Община стремится создать все условия для комфорта евреев в России, чтобы они чувствовали поддержку и заботу, что и является причиной их возращения в страну, подытожил Борода.