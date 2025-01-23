Раввин Борода: уехавшие в Израиль в начале СВО евреи вернулись в Россию

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Уехавшие в Израиль в начале СВО евреи вернулись в Россию, заявил президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода в беседе с РИА Новости.

По словам Бороды, большое количество людей уезжает в Израиль только для того, чтобы получить там гражданство, после чего они приезжают обратно в Россию. На этом фоне федерация не зафиксировала уменьшение евреев в стране.

"Мы видим, что есть отъезд, получение гражданства и возвращение. Была некая активность по отъезду в Израиль с началом СВО, небольшое количество уехали, и по факту все вернулись", – утверждает раввин.

Кроме того, с его слов, больше евреев приехали в страну после войны Израиля с ХАМАС. Община стремится создать все условия для комфорта евреев в России, чтобы они чувствовали поддержку и заботу, что и является причиной их возращения в страну, подытожил Борода.

В начале прошлого года Владимир Путин встретился с Бородой и обсудил содействие Москвы восстановлению мира на Ближнем Востоке. Тогда он заявил, что Россия после обострения ситуации на Ближнем Востоке делает все, чтобы помочь людям, оказавшимся в заложниках.

Российский лидер отмечал, что Москва помогает гражданам разных стран, оказавшимся в заложниках на Ближнем Востоке, но в первую очередь заботится о россиянах.