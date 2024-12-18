Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Артист балета Сергей Полунин объявил о своем решении уехать из России с семьей, однако пока не знает, куда именно. Об этом он сообщил в своем Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Он выразил благодарность России за все, что она ему дала, но чувствует, что его душа не на месте.

"Давно мое время в России истекло, как будто на данный момент я свою миссию здесь выполнил, <...> надеюсь только на то, чтобы душа была спокойна и на своем месте, семья была счастлива и было интересно", – добавил Полунин.

Также артист подчеркнул, что в России он создал много спектаклей, а местные деятели искусства оказали ему большую помощь в этом.

"Спасибо зрителю за поддержку, спасибо всем, кто со мной работал и помогал", – написал танцор.

Между тем в текущем году драмбалет "Мастер и Маргарита" Полунина победил в категории "Мультимедиа" премии правительства Москвы в области исполнительских искусств "Арт-платформа". Лучшим киноспектаклем, в свою очередь, признан фильм-опера Дмитрия Бертмана "Пиковая дама". Театрально-цирковое шоу Андрея Кольцова "Антигравитация" стало лучшим мультижанровым проектом.