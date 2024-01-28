КНДР пустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря

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КНДР произвела запуск сразу нескольких крылатых ракет в сторону Японского моря. Об этом со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщает агентство Yonhap.

Сообщается, что ракеты были выпущены около 2:00 по московскому времени с моря вблизи северокорейского Синпхо на восточном побережье страны.

"Детали анализируются разведывательными органами Южной Кореи и США", – указано в сообщении.

Южнокорейские военные усилили наблюдение и готовность, а также заявили, что тесно сотрудничают с американской стороной, наблюдая за дальнейшей деятельностью КНДР.

Ранее СМИ сообщали о том, что глава КНДР Ким Чен Ын хочет обозначить Южную Корею в конституции как враждебную страну номер один. Кроме того, по информации журналистов, Северная Корея начинает упразднять ведомства, которые занимаются межкорейскими делами.

До этого КНДР провела испытания твердотопливной баллистической ракеты средней дальности с гиперзвуковой управляемой боеголовкой. Отмечалось, что запуск прошел успешно, а испытания не оказали влияния на безопасность соседних стран и не были связаны с "ситуацией в регионе".

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