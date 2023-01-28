Отставной генерал Петр Павел победил на выборах президента Чехии

Фото: ТАСС/ЕРА/MARTIN DIVISEK

Бывший председатель военного комитета НАТО, отставной генерал Петр Павел одержал победу на президентских выборах в Чехии. Об этом сообщает Чешское телевидение.

По итогам подсчета голосов с 99% избирательных участков Павел получил поддержку 58,1% избирателей. Его противником по второму туру стал экс-премьер страны Андрей Бабиш, набравший 41,9% голосов.

Победу Павела уже подтвердил действующий премьер-министр Петр Фиала. Он поздравил политика и отметил, что его успех олицетворяет победу демократических ценностей.

"Победил независимый, поддержанный гражданами кандидат, победили демократические ценности, которые он олицетворял", – цитирует его ТАСС.

В ноябре прошлого года выборы прошли в Казахстане. На них победил действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. Он набрал 81,31% голосов.



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