Зеленский заявил, что будет у власти минимум до конца спецоперации на Украине

Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official

По информации радио Sputnik, которое ссылается на телеграм-канал издания "Страна.ua", президент Украины Владимир Зеленский планирует оставаться у власти минимум до "победы Киева" в ходе спецоперации.

Своими планами украинский лидер поделился на шоу "Мой следующий гость не нуждается в представлении". Зеленский отметил, что о президентстве после спецоперации пока не думает. Он пояснил, что хотел бы съездить на море и "просто выпить пива".

Очередные выборы президента Украины должны пройти весной 2024 года. При этом с февраля 2022-го в стране действует режим военного положения.

Ранее Зеленский высказал мнение, что спецоперация на Украине может завершиться в следующем году. Тогда он также сказал, что украинцы будут самыми влиятельными. Газета Politico также назвала Зеленского "самым влиятельным" человеком Европы.



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