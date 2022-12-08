Песков оценил признание Зеленского человеком года по версии Time

Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Редакционная политика журнала Time, который признал президента Украины Владимира Зеленского человеком года, не выходит за пределы общеевропейского мейнстрима русофобского характера. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Интерфакс".

По его словам, этот мейнстрим носит зашоренный и антироссийский характер.

При этом Песков указал, что у журнала есть свои критерии. Он пояснил, что с ними можно соглашаться или нет, но это является редакционной линией Time.

Американский журнал Time накануне признал Зеленского человеком года и выпустил с ним обложку накануне. Издание ежегодно выбирает человека года с 1927 года. Этого звания удостаивались Елизавета II, Мартин Лютер Кинг, Ангела Меркель, Владимир Путин и другие.



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