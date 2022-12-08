Бизнесмен Ахметов счел действия Зеленского против олигархов захватом власти на Украине

Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official

Президент Украины Владимир Зеленский намерен захватить власть в стране, атакуя олигархов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на бизнесмена Рината Ахметова.

"Ахметов и другие критики предупреждали, что атака Зеленского на олигархов может быть захватом власти, выдаваемым за реформу", – говорится в материале издания.

По мнению Ахметова, регулировать отношения со сферой бизнеса можно цивилизованным способом. Он также подчеркнул, что в США и ЕС нет закона, позволяющего составлять списки нежелательных лиц во внесудебном порядке.

"Вместо этого у них есть закон о лоббировании", – объяснил предприниматель.

С 2021 года на Украине действует закон "Об олигархах", согласно которому СНБО страны принимает решение о признании человека олигархом и ведет специальный реестр таких персон. В августе секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что власти ведут проверку 86 олигархов.

Ранее Зеленский ввел в действие санкции СНБО в отношении российских бизнесменов. В списке лиц, подпавших под санкции, числятся Михаил Прохоров, Татьяна Бакальчук, Сулейман Керимов и другие предприниматели.



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