Власти Британии включили в антироссийский санкционный список мэра Бердянска

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Британские власти внесли в санкционный список по России 4 новые позиции, в том числе мэра Бердянска Александра Сауленко. Это следует из заявления, размещенного на сайте кабинета министров Великобритании.

Власти Соединенного Королевства также распространили ограничения на производителя иранских беспилотников Shahed Aviation Industries. Санкции коснулись ряда высокопоставленных сотрудников оборонных ведомств Ирана.

Ограничительные меры, введенные Британией, подразумевают запрет на въезд на территорию Соединенного Королевства, а также заморозку активов, если те будут обнаружены в национальных банках.

До этого в санкционный список Британии попал глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев. Причиной для включения Елисеева в список стала оказываемые им действия по "дестабилизации Украины".

Западные государства стали вводить санкции против РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Новая Зеландия ввела новые санкции против РФ

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