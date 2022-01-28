Аналитик оценил угрозы США остановить "Северный поток – 2"

Фото: ТАСС/dpa/Jens Büttner/dpa-Zentralbild

Решение об остановке "Северного потока – 2" в случае вторжения России на Украину будет являться санкциями против Европы, заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он пояснил, что американцы могут ввести запрет на эксплуатацию газопровода либо на выдачу разрешения для ввода в эксплуатацию. При этом данное решение принимает орган государственной власти Германии, а покупателями газа являются компании Европы.

"Европейцы собираются вводить санкции или нет? Потому что, если европейцы не вводят санкции против "Северного потока – 2", а американцы вводят, тогда получается, что Германия окажется между молотом и наковальней, между выбором исполнять ли американские санкции или исполнять собственные законы", – сказал Юшков в беседе с RT.

По его словам, американская сторона довольно часто заявляет о санкциях, чтобы подтолкнуть Европу к такому решению. Однако европейская сторона без существенной причины не будут запрещать "Северный поток – 2", иначе сама сильно пострадает, подчеркнул Юшков.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что газопровод "Северный поток – 2" будет остановлен, если Россия решит вторгнуться на Украину. Она добавила, что власти США находятся в тесном контакте с Германией по данному вопросу.

При этом официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс признал, что американцы используют газопровод в качестве рычага давления на Россию.