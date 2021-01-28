В Госдуме оценили подтверждение полномочий российской делегации в ПАСЕ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов позитивно оценил подтверждение полномочий российской делегации в ПАСЕ, передает RT.

"С одной стороны, это, конечно, положительная новость, хорошо, что нашей делегации подтвердили полномочия, но, с другой стороны, трудно понять тех, кто воздержался, а тем более проголосовал против. То есть Россия, во-первых, является крупнейшим европейским государством и обсуждать европейскую повестку без участия России, на мой взгляд, совершенно контрпродуктивно. Во-вторых, Россия входит в число крупнейших доноров организации. Конечно, мы позитивно оцениваем решение", – подчеркнул Морозов.

Ранее большинство депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) утвердили резолюцию о ратификации полномочий российской делегации. За принятие резолюции проголосовали 107 депутатов, против – 36, воздержались – 24.

На открытии сессии ассамблеи глава делегации Украины Мария Мезенцева предложила оспорить по существу полномочия делегации России. После ее заявления, согласно процедуре, состоялось голосование, в котором большинство (38 парламентариев) поддержало идею опротестовать полномочия.

Конфликт в ПАСЕ разгорелся после присоединения Крыма в 2014 году. Летом 2020 года полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее были восстановлены. Участие России в осенней сессии сопровождалось бойкотом со стороны Украины, Грузии и Литвы.