Парламентарии в ПАСЕ не подтвердили полномочия делегации РФ

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Парламентарии ПАСЕ не подтвердили полномочия российской делегации на зимней сессии, сообщает РИА Новости.

На открытии сессии ассамблеи в понедельник глава делегации Украины Мария Мезенцева предложила оспорить по существу полномочия делегации России. После ее заявления, согласно процедуре, состоялось голосование, в котором большинство (38 парламентариев) поддержало идею опротестовать полномочия по 8-й статье Регламента Ассамблеи.

По правилам вопрос направили в профильный комитет ПАСЕ для подготовки доклада, который обсудят в ближайшие дни.

Член российской делегации Леонид Слуцкий заявил, что "вновь на пространстве Совета Европы возобладали двойные стандарты и политизированный подход".

"В нашей позиции по этому вопросу ничего не менялось: если полномочия России в ПАСЕ не подтверждаются в полном объеме, делегация покинет Страсбург и не будет участвовать в сессиях ПАСЕ", – сказал он.

Слуцкий добавил, что комиссия по мониторингу в течение суток подготовит доклад, который ПАСЕ должна рассмотреть до конца сессии и принять окончательное решение.

В прошлом году депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали за ратификацию полномочий делегации РФ в полном объеме.

Конфликт в ПАСЕ разгорелся после присоединения Крыма в 2014 году. Летом 2020 года полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее были восстановлены. Участие России в осенней сессии сопровождалось бойкотом со стороны Украины, Грузии и Литвы.