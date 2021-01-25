Парламентарии в ПАСЕ не подтвердили полномочия делегации РФ

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Парламентарии ПАСЕ не подтвердили полномочия российской делегации на зимней сессии, сообщает РИА Новости.
На открытии сессии ассамблеи в понедельник глава делегации Украины Мария Мезенцева предложила оспорить по существу полномочия делегации России. После ее заявления, согласно процедуре, состоялось голосование, в котором большинство (38 парламентариев) поддержало идею опротестовать полномочия по 8-й статье Регламента Ассамблеи.
По правилам вопрос направили в профильный комитет ПАСЕ для подготовки доклада, который обсудят в ближайшие дни.
Член российской делегации Леонид Слуцкий заявил, что "вновь на пространстве Совета Европы возобладали двойные стандарты и политизированный подход".
"В нашей позиции по этому вопросу ничего не менялось: если полномочия России в ПАСЕ не подтверждаются в полном объеме, делегация покинет Страсбург и не будет участвовать в сессиях ПАСЕ", – сказал он.
Слуцкий добавил, что комиссия по мониторингу в течение суток подготовит доклад, который ПАСЕ должна рассмотреть до конца сессии и принять окончательное решение.
В прошлом году депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали за ратификацию полномочий делегации РФ в полном объеме.
Конфликт в ПАСЕ разгорелся после присоединения Крыма в 2014 году. Летом 2020 года полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее были восстановлены. Участие России в осенней сессии сопровождалось бойкотом со стороны Украины, Грузии и Литвы.
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