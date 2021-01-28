ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

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Большинство депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) утвердила резолюцию о ратификации полномочий российской делегации.
За принятие резолюции проголосовали 107 депутатов, против – 36, воздержались – 24.
"В этой связи ассамблея постанавливает ратифицировать полномочия членов российской делегации", – говорится в тексте документа.
Ранее комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал утвердить права российской делегации в полном объеме.
На открытии сессии ассамблеи глава делегации Украины Мария Мезенцева предложила оспорить по существу полномочия делегации России. После ее заявления, согласно процедуре, состоялось голосование, в котором большинство (38 парламентариев) поддержало идею опротестовать полномочия.