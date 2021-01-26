Секретариат ПАСЕ впервые возглавит женщина

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Гречанка Деспина Хатзивасилиу-Цовилис была избрана новым генеральным секретарем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), она станет первой женщиной на этой должности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Депутаты ассамблеи проголосовали за Хатзивасилиу-Цовилис в электронной форме, в голосовании приняли участие 96% депутатов. Полномочия нового генсека начнутся 1 марта и продлятся пять лет.

"Для меня это большая честь – доверие участников ассамблеи и их большая мобилизация – я готова принять вызов! Опираясь на компетентность сотрудников [секретариата] организации, я с нетерпением рассчитываю на совместную работу с членами ассамблеи начиная с 1 марта, чтобы усилить ее влияние в 47 странах Совета Европы и за их пределами, в тесном сотрудничестве с Комитетом министров и генеральным секретарем", – сказала Хатзивасилиу-Цовилис.

Деспина Хатзивасилиу-Цовилис работает в Совете Европы с 1993 года и уже более 20 лет сотрудничает с парламентариями ПАСЕ в политическом и мониторинговом комитете организации. Замужем, имеет двух детей.

Ранее депутаты ПАСЕ не подтвердили полномочия российской делегации на зимней сессии. На открытии сессии ассамблеи в понедельник глава делегации Украины Мария Мезенцева предложила оспорить по существу полномочия делегации России. После ее заявления, согласно процедуре, состоялось голосование, в котором большинство (38 парламентариев) поддержало идею опротестовать полномочия по 8-й статье регламента Ассамблеи.