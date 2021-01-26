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Политика

26 января, 19:21

ПАСЕ рекомендовал сохранить полномочия делегации РФ в полном объеме

политика

Фото: AP Photo/Christian Lutz

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу рекомендовал утвердить права российской делегации парламентариев в ПАСЕ в полном объеме. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что ранее данные полномочия были оспорены по запросу Украины.

"Пока резолюция принята, подтверждающая полномочия нашей делегации. Любые выдвинутые нам условия неприемлемы, никакие ограничения прав нашей делегации не пройдут. Комитет не поддержал никакие поправки", – рассказал глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

На открытии сессии ассамблеи глава делегации Украины Мария Мезенцева предложила оспорить по существу полномочия делегации России. После ее заявления, согласно процедуре, состоялось голосование, в котором большинство (38 парламентариев) поддержало идею опротестовать полномочия.

Тогда парламентарии ПАСЕ не подтвердили полномочия российской делегации на зимней сессии.

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