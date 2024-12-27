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Daily Mail: бывший генсек НАТО Столтенберг возглавил Бильдебергский клуб

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг возглавил Бильдебергский клуб – СМИ

Фото: 123RF/cylonphoto

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг стал председателем Бильдебергского клуба, возглавив его. Об этом пишет The Daily Mail.

"Основанный в 1954 году Бильдербергский клуб давно привлекает внимание своими тайными встречами в фешенебельных отелях на альпийских курортах, где участники обсуждают международные отношения, экономику и безопасность", – указано в сообщении.

В издании отмечается, что назначение Столтенберга главой организации может быть связано со скорой инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа. Бывший генсек НАТО был привлечен к работе клуба из-за своего опыта "в области трансатлантической политики".

Бывший генсек ранее рассказывал, что якобы пытался завербовать агента КГБ в Норвегии на свою сторону. В тот момент ему было больше 20 лет и он руководил Лигой рабочей молодежи. В какой-то момент его пригласили на обед, где он стал постоянно встречаться с мужчиной по фамилии Кириллов.

По предположению Столтенберга, он был из КГБ. Уже в 1991 году норвежская контрразведка попросила его убедить Кириллова стать перебежчиком, на что последний ответил отказом.

Столтенберг ушел в отставку со своего поста, который он занимал с 2014 года, 1 октября. Его место занял экс-премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Последний говорил, что новое командование НАТО по координации военной помощи Киеву серьезно изменит ситуацию на Украине.

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