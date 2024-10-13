Столтенберг назвал добрые отношения с РФ после холодной войны верной стратегией

Фото: ТАСС/AP/Stephanie Scarbrough

Стратегия выстраивания добрых отношений НАТО и РФ после окончания холодной войны является верной. Об этом в интервью журналу Spiegel заявил бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Было правильно после холодной войны попытаться улучшить отношения с Россией", – подчеркнул он.

Как считает бывший генсек, сегодня необходимо не допустить, чтобы в РФ возникло недопонимание. По словам Столтенберга, страны-члены НАТО инвестируют в военные мощности не для того, чтобы вести войну.

"В ином случае нас никто, не только Россия, не будет воспринимать всерьез", – сказал политик.

При этом Владимир Путин указывал на то, что НАТО не просто обсуждает вопрос возможного использования Киевом дальнобойного вооружения, но и принимает решение о вовлечении в конфликт на Украине. В случае принятия это будет означать прямое участие стран Альянса в конфликте, уточнил президент.

В свою очередь, лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен высказался за прекращение конфликта на Украине после заявлений Путина о вовлечении НАТО. По его мнению, российский лидер предостерегает страны Альянса от разрешения Киеву наносить удары по России из дальнобойного оружия, поскольку это будет расцениваться как прямой акт агрессии.

