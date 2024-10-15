Рютте заявил о способности нового командования НАТО изменить ход конфликта на Украине

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Новое командование НАТО по координации военной помощи Киеву (NSATU) серьезно изменит ситуацию на Украине. Об этом сообщил генсек НАТО Марк Рютте во время своего визита в обновленный штаб, его заявление передает сайт Альянса.

Теперь, как утверждает блок, новое командование будет находиться в немецком городе Висбаден. Там будут размещены около 700 военных.

Бывший премьер-министр Нидерландов Рютте стал 14-м генеральным секретарем НАТО в начале октября. Он сменил норвежца Йенса Столтенберга, который занимал этот пост рекордные 10 лет. Церемония передачи полномочий прошла в штаб-квартире НАТО на специальном заседании Альянса.

Новый генсек уже поддержал удары западным оружием по целям на территории России. Вместе с тем он добавил, что не сможет принять данное решение единолично.

