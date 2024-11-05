Ветеран ГРУ Винокуров раскрыл псевдоним Столтенберга, попавшего в разработку разведки

Фото: ТАСС/АР/Stephanie Scarbrough

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг был в разработке советской разведки под агентурным псевдонимом Стеклов, указал ветеран ГРУ, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров в беседе с РИА Новости.

Так он прокомментировал заявление Столтенберга, что тот якобы пытался завербовать агента КГБ в Норвегии на свою сторону. Винокуров подчеркнул, что все было наоборот, так как сам бывший генсек НАТО в конце 1980-х и начале 1990-х годов был в разработке у разведки СССР.

"Однако отказался сотрудничать и сообщил о своих контактах норвежской полиции безопасности", – добавил он.

Бывший генсек ранее указывал, что в тот момент ему было больше 20 лет и он руководил Лигой рабочей молодежи. В какой-то момент его пригласили на обед, где он стал постоянно встречаться с мужчиной по фамилии Кириллов.

По предположению Столтенберга, он был из КГБ. Уже в 1991 году норвежская контрразведка попросила его убедить Кириллова стать перебежчиком, на что последний отказался.

Столтенберг ушел в отставку со своего поста, который он занимал с 2014 года, 1 октября. Его место занял экс-премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Последний уточнил, что новое командование НАТО по координации военной помощи Киеву серьезно изменит ситуацию на Украине. Об этом он рассказывал в ходе визита в обновленный штаб в немецком Висбадене.

