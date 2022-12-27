Мексика продолжает развитие сотрудничества с Россией несмотря на санкции – посол

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Мексика, несмотря на давление стран Запада, не отказалась от развития сотрудничества с Россией. Об этом заявил посол РФ в Мексике Виктор Коронелли.

"У нас продолжаются контакты, и достаточно эффективные, по линии внешнеполитических ведомств, законодательных органов власти, продуктивно и успешно взаимодействуют экономические операторы", – приводит его слова ТАСС.

Посол подчеркнул, что сложности в отношениях стран из-за санкционного давления есть, но никаких критических изменений не произошло.

Коронелли заявил, что в этом году Россия и Мексика провели политические консультации по вопросам режима контроля за ракетными технологиями. Также, нижняя палата Конгресса Мексики уже после начала спецоперации создала группу дружбы с Россией.

Кроме того, в этом году в Национальном музее антропологии в Мехико прошло открытие бюста советского и российского ученого Юрия Кнорозова, расшифровавшего письменность майя, рассказал Коронелли. Мероприятие было приурочено к столетию со дня рождения ученого.

По словам посла, посольство Украины при поддержке дипмиссии Евросоюза пыталось помешать мероприятию, однако у них ничего не вышло.

"Мексиканцы в общем и целом удар держат и ведут себя вполне достойно", – заключил Коронелли.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что у России есть страны, с которыми она будет развивать взаимодействие в экономике, культуре и других сферах. По его словам, многие страны, в отличие от Запада, никогда не подводили Россию.

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