Милонов призвал разобраться с ценами на билеты в Большой театр

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал министерство культуры навести порядок с ценами на билеты в Большой театр. Их стоимость он назвал "бессовестной".

"Это политика, нацеленная на каких-то нуворишей и коррупционеров. Потому что честный человек не может заплатить такие деньги, которые требуют они за билеты. Чтобы пойти туда семье – вообще речи не идет", – цитирует Милонова Агентство "Москва".

Депутат подчеркнул, что Большой театр является госструктурой, поэтому Минкультуры должно навести порядок с ценами. Милонов также добавил, что билеты в Мариинский и Михайловский театры в Санкт-Петербурге более доступны, хотя уровень этих театров не ниже.

"Если люди хотят получать такие деньги, у нас есть огромное количество частных учреждений культуры, где они могут требовать любую цену за свой билет", – считает Милонов.

Как, в свою очередь, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, у театра вряд ли есть возможность использовать механизм рассрочки на покупку билетов. Это в первую очередь связано с тем, что Большой театр является госучреждением.

"И я не знаю, может ли оно такие коммерческие механизмы включать, в связи с тем, что оно находится на государственном бюджете и, соответственно, должно следовать всем тем правилам, которые бюджет предполагает", – заключил Шолохов.

Большой театр ввел новые правила для покупки билетов. Теперь доступны лишь именные билеты по документам, удостоверяющим личность. В случае несоответствия указанной в билете информации театр может не допустить человека на спектакль. При этом цены поднялись в 2–2,5 раза.

Продажа билетов на представления спектакля "Щелкунчик" в Большом театре стартует 2 декабря в 10:00 на официальном сайте. Часть будет доступна для приобретения на аукционе. Начальная цена на комплект из двух билетов на балет на аукционе составляет 100 тысяч рублей.