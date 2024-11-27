РБК: в Минобороны провели ротацию командующих группировками войск

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

Минобороны России провело ротацию командующих группировками войск. Об этом со ссылкой на источники в оборонном ведомстве сообщает РБК.

Согласно данным источников, командование группировкой войск "Восток" принял генерал-лейтенант Андрей Иванаев, а генерал Александр Санчик стал командующим в группировке войск "Юг".

Прежний командующий "Южной" группировкой генерал-полковник Геннадий Анашкин, по данным источника, будет направлен руководить Военной академией имени Фрунзе.

Отмечается, что решение о переназначениях командующих было принято в рамках плановой ротации, так как "даже командующим группировками войск необходимы периоды времени для смены обстановки и служебной деятельности".

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы соединениям и воинским частям, освободившим населенный пункт Георгиевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Его освобождением занимались подразделения "Южной" группировки ВС РФ.