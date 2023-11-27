МИД РФ осудил новые авиаудары Израиля по аэропорту Дамаска

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Российская сторона решительно осуждает израильские удары по международному аэропорту Дамаска, который только возобновил работу после предыдущего авианалета 12 октября. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"В результате функционирование воздушной гавани страны вновь было приостановлено на неопределенный срок, а следовавшие туда гражданские самолеты экстренно перенаправлены на другие сирийские аэродромы", – говорится в сообщении.

Москва расценивает продолжающиеся удары по территории САР как грубейшее нарушение суверенитета этого государства и норм международного права. В ведомстве вновь осудили очередное провокационное нападение Израиля на объект сирийской гражданской инфраструктуры.

Вместе с тем в МИД выразили уверенность, что такая практика чревата опасными последствиями в условиях резкого обострения обстановки в зоне палестино-израильского конфликта. Министерство потребовало прекратить все действия, которые подвергают опасности жизни гражданского населения.

22 октября аэропорты Дамаска и Алеппо были выведены из строя после атаки израильской стороны. Из-за обстрелов повредились взлетно-посадочные полосы аэропортов. Министерство транспорта Сирии приняло решение переправить воздушные рейсы сирийских аэропортов в международный аэропорт Латакии.

Впоследствии стало известно о двух погибших в результате израильской атаки по аэропорту Дамаска.

Уже 17 ноября средства ПВО Сирии отражали атаку в окрестностях города.