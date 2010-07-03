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Политика

14:34

Кремль заявил о цейтноте в работе по контракту с "Нафтогазом"

политика экономика

Фото: ТАСС/Игорь Яшкин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что переход Украины на европейское законодательство препятствует продолжению транзита газа. Об этом сообщила "Газета.ру".

"Сейчас идет обмен коммерческими предложениями. Об этом вчера говорил Миллер после совещания у Путина. Сформулированы и переданы украинской стороне наши предложения. Мы в цейтноте. Времени мало", – заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, украинский "Нафтогаз" должен оформить новую структуру после анбандлинга, выполнить перечень необходимых процедур, а также зарезервировать необходимые объемы сжиженного газа. Пресс-секретарь президента также отметил, что время на выполнение всех пунктов сокращается.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что технические проблемы, связанные с переходом Украины на европейское законодательство, препятствует окончательному подписанию газового соглашения между странами. Специалист уточнил, что уладить формальности надо как можно скорее.

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