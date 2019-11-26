Миллер прокомментировал ситуацию вокруг газового соглашения с Украиной

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Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что переход Украины на европейское законодательство влечет за собой ряд технических проблем, препятствующих подписанию газового соглашения, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что компания, по указанию Владимира Путина уже направила украинской стороне официальное предложение по заключению нового контракта на транзит газа или продлению действующего.

По словам Миллера, Украина должна создать независимый газотранспортный оператор, который был бы сертифицирован, а подача заявок на бронирование транзитных мощностей должна быть проведена в заранее определенные сроки.

Глава газовой компании подчеркнул, что эту проблему нужно решить как можно скорее.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович оценил в беседе с RT названные главой "Газпрома" препятствия для сохранения транзита газа через Украину.

По его словам, Украина часто воспринимает историю с анбандлингом "Нафтогаза" и с выделением независимого оператора как идею, которая поможет "переиграть Россию" в газовых переговорах.

"На самом деле Россия совершенно не против того, чтобы заключать договор не с "Нафтогазом", а с ОГТСУ (оператором газотранспортной системы Украины). Недавно министр энергетики Украины Оржель заявил, что они отправили документы на сертификацию в Вену, где находится секретариат Энергетического сообщества. Если они быстро получат согласование, то прекрасно, пусть дальше работают по механизму, который предусмотрен Третьим энергопакетом, проводят аукционы на бронирование мощностей", – пояснил эксперт.

Митрахович отметил, что даже если Украина не успеет решить эти вопросы, то есть другой путь.

"Наша позиция заключается в том, что мы не против попыток Украины жить по европейским законам. Это их решение. Если не доделают – у нас есть альтернатива: можно заключить контракт по пути того, который был раньше", – рассказал эксперт.

Он добавил, что украинские власти не могут сами выйти с теми предложениями, которые как раз характерны для работы по европейским правилам, то есть с аукционами на бронирование мощностей.

Во вторник российский президент в своей подмосковной резиденции обсудил с Миллером и министром энергетики Александром Новаком взаимодействие Москвы и Киева в энергетической сфере.

Путин отметил, что телефонный разговор с Владимиром Зеленским, состоявшийся вечером 25 ноября, в основном касался вопросов энергетики.