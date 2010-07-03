Путин обсудил с Миллером и Новаком транзит газа через Украину

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Владимир Путин на встрече с министром энергетики Александром Новаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером заявил, что телефонный разговор с Владимиром Зеленским, состоявшийся вечером 25 ноября, в основном касался вопросов энергетики, сообщает "Интерфакс".

В пресс-службе Кремля уточнили, что стороны обсудили газовую проблематику, в том числе продолжение транзита российского газа по территории Украины и возобновление прямых поставок Украине.

Глава государства предложил Новаку и Миллеру, приехавшим в подмосковную резиденцию президента, обсудить эту тему.

Зеленский подтвердил факт обсуждения заканчивающегося к новому году договора и необходимости заключения нового на долгий срок. Он назвал это приоритетом для Украины и залогом энергетической безопасности для Европы.

Ранее "Нафтогаз" пригрозил забирать в свои хранилища транзитный газ из России. Такой сценарий возможен в случае отсутствия транзитного контракта.