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Москва 24

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Политика

18:13

Путин обсудил с Миллером и Новаком транзит газа через Украину

политика экономика

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Владимир Путин на встрече с министром энергетики Александром Новаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером заявил, что телефонный разговор с Владимиром Зеленским, состоявшийся вечером 25 ноября, в основном касался вопросов энергетики, сообщает "Интерфакс".

В пресс-службе Кремля уточнили, что стороны обсудили газовую проблематику, в том числе продолжение транзита российского газа по территории Украины и возобновление прямых поставок Украине.

Глава государства предложил Новаку и Миллеру, приехавшим в подмосковную резиденцию президента, обсудить эту тему.

Зеленский подтвердил факт обсуждения заканчивающегося к новому году договора и необходимости заключения нового на долгий срок. Он назвал это приоритетом для Украины и залогом энергетической безопасности для Европы.

Ранее "Нафтогаз" пригрозил забирать в свои хранилища транзитный газ из России. Такой сценарий возможен в случае отсутствия транзитного контракта.

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