Новак рассказал о следующей встрече по транзиту газа

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Новая техническая встреча по вопросу продления соглашения на транзит российского газа через территорию Украины состоится на следующей неделе. Об этом рассказал министр энергетики России Александр Новак, сообщает ТАСС.

Он добавил, что стороны будут осуждать технические вопросы, связанные с "Газпромом", "Нафтогазом" и оператором газотранспортной системы Украины. "Вопрос, прежде всего, коммерческих компаний", – подчеркнул министр.

Последние технические консультации по газу представители России, Украины и Евросоюза провели 20 ноября. Действующие контракты истекают 31 декабря. К этому времени Россия планирует запустить два газопровода в обход Украины: "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Ранее "Газпром" направил украинской компании официальное предложение о продлении транзитного контракта. Российская сторона указывала, что необходимыми условиями для заключения нового соглашения являются отказ от всех взаимных претензий в международном арбитраже.

В начале ноября "Нафтогаз" попросил Стокгольмский арбитраж обязать "Газпром" выплатить почти 12 миллиардов рублей в качестве компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф. Суммой иска является разница между тем, что Украина получила за транзит, и тем, что могла бы получить.

