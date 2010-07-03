Аналитик оценил позицию украинской стороны по транзиту газа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Глава аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник оценил намерение Украины закачивать российский транзитный газ в свои хранилища в том случае, если действующий контракт на поставки не будет продлен.
По мнению эксперта, такая мера фактически означает воровство газа. "Они не имеют права такое делать. Мы газ отдали, и там уже европейцы его ловят. То, куда он делся в транзитной стране, это уже будут вопросы к Украине", – сообщил он в эфире радио Sputnik.
При этом Пасечник отметил, что не понимает, как Киев сможет закачивать газ в подземные резервуары. "Если не будет транзитного договора, то не будет и транзита", – заключил он.
Ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина в случае отсутствия транзитного контракта планирует с нового года закачивать в свои хранилища российский газ, предназначенный для Европы. Без договора сырье будет рассматриваться как принадлежащее неопределенному собственнику и будет находиться в хранилищах.
Перед этим Витренко сообщил, что украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского газа на год при соответствии его условий "европейским правилам". Он отметил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить контракт на транзит российского газа. Украинская сторона предложила обсудить этот вопрос в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.
Действующие контракты России и Украины на поставку газа завершатся в текущем году. На последнем трехстороннем заседании по газу с участием ЕК, которое состоялось 27 октября, стороны не смогли достигнуть прогресса по вопросу транзита.
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