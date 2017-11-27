В Госдуме прокомментировали заявление СЕ о снятии санкций с России

27 ноября, 10:45
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Первый заместитель председателя Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда о том, что СЕ рассматривает возможность снятия санкций с России, так как опасается выхода Москвы из состава международной организации.
"Россия заинтересована в участии в международных организациях. Но, естественно, не на любых условиях. Сделанные заявления означают, что политика санкций против нашей страны дает явные сбои и возникает все больше понимания: с Россией нужно работать, а для этого надо учитывать ее интересы и не провоцировать ее на жесткие ответные действия" – отметил Новиков в разговоре с RT.
По словам парламентария, не стоит забывать, что санкции, которые были введены со стороны Евросоюза, являются продолжением санкционной политики США. " Ведущие политики США пока не готовы идти на смягчение санкций, а Трамп, который время от времени высказывается за нормализацию отношений с Россией, пока в меньшинстве. В этом отношении ждать, что Европа сможет проявить самостоятельность, не приходится" – добавил Новиков.
Также депутат прокомментировал слова постоянного представителя Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы, который заявил, что если Совет Европы пойдет на нормализацию отношений с РФ, то Украина готова пересмотреть свои отношения с СЕ и будет считать это действие "дискредитирующим" организацию. По словам Новикова, украинские парламентарии торопятся вставить свое слово в этой ситуации, так как привыкли строить работу на попытках максимального ограничения возможности России на мировой арене. "Но позиция Евросоюза при формировании его отношения к России будет зависеть от евроатлантических интересов, а не от интересов Украины" – подчеркнул депутат.
Ранее глава Совета Европы Турбьерн Ягланд в интервью изданию Financial Times заявил о возможной отмене антироссийских санкций. По его словам, в СЕ поднимался вопрос об отмене санкций, которые ранее были введены против России из-за "агрессии в отношении Украины", ведь в противном случае РФ может выйти из состава совета.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя заявление Ягланда о членстве России в Совете Европы, отметил, что для организации выход РФ может стать крупнейшей потерей.
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