Глава Совета Европы не исключил отмену антироссийских санкций

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Глава Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил о возможной отмене антироссийских санкций. Об этом политик сообщил в интервью изданию Financial Times.

По словам Ягланда, пишет "Газета.ру", в Совете Европы поднимали вопрос об отмене санкций, которые ранее были введены против России из-за "агрессии в отношении Украины", ведь в противном случае РФ может выйти из состава совета.

"Было бы очень-очень плохо, если бы Россия покинула нас", − подчеркнул Ягланд. Он также отметил важность конвенции о правах человека 1949 года и Европейского суда для российских граждан.

Как заключил глава Совета Европы, выход России из организации будет "большим шагом назад для Европы".