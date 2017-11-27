Выход России из СЕ стал бы потерей для организации – Пушков

27 ноября, 04:32
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о членстве России в этой организации. По словам российского сенатора, для СЕ стала бы ударом возможная утрата России.
"Ягланд: "Выход России из СЕ стал бы шагом назад". Это была бы крупнейшая потеря для СЕ, и не только финансовая. Гораздо большая, чем для России", – написал Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Ранее глава Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что выход России из СЕ стал бы негативным шагом как для организации, так и для граждан РФ. Он также рассказал, что в Совете Европы поднимали вопрос об отмене санкций, которые были введены против России из-за "агрессии в отношении Украины".
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