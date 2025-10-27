В Эстонии заявили о готовности сбивать российские воздушные цели

Фото: depositphotos/AlexanderMils

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил о готовности сбивать воздушные цели, прилетевшие с территории России.

"Мы их (летательные аппараты. – Прим. ред.) будем сбивать, если будет существовать непосредственная угроза, и у нас есть все протоколы и все возможности, ведь мы уже более 20 лет являемся членом НАТО", – приводит слова Цахкны украинское СМИ.

В эстонском МИД 19 сентября заявили о нарушении воздушного пространства российскими самолетами. В связи с этим в министерство был вызван временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин.

Нарушение произошло над Финским заливом. Тогда три российских истребителя якобы вошли в воздушное пространство Эстонии и находились там 12 минут. Однако в Минобороны России опровергли эту информацию, заявив, что полет осуществлялся в соответствии с международными правилами.

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО могут сбивать российские самолеты, если они войдут в их воздушное пространство. Тем не менее американский лидер воздержался от прямого ответа, когда его спросили, поддержит ли он усилия союзников.