Умер бывший премьер Госсовета КНР Ли Кэцян – СМИ

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Бывший премьер Госсовета КНР Ли Кэцян умер на 69-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на китайские издания.

По информации журналистов, Ли Кэцян скончался 27 октября. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Ранее сообщалось, что глава совета директоров "Лукойла" Владимир Некрасов умер на 67-м году жизни. Согласно предварительному заключению медиков, причиной стала острая сердечная недостаточность.

До этого стало известно, что бывший первый заместитель министра обороны генерал армии Игорь Пузанов умер в возрасте 76 лет. Причиной смерти экс-военного стала продолжительная болезнь.