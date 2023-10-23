Умер бывший замминистра обороны РФ Игорь Пузанов

Фото: ТАСС/Валентин Кузьмин

Бывший первый заместитель министра обороны генерал армии Игорь Пузанов умер в возрасте 76 лет. Об этом "Интерфаксу" сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин.

Причиной смерти экс-военного стала продолжительная болезнь. Дерябин выразил соболезнования родным и близким Пузанова от Клуба военачальников.

Игорь Пузанов родился в 1947 году в Тюмени. Сначала он отучился в Омском высшем общевойсковом командном училище, после этого – в Военной академии имени Фрунзе и Военной академии Генштаба Вооруженных сил России.

Первым замминистра обороны он был назначен в марте 2001 года. В 2004 году должность упразднили.

В последние годы Пузанов работал в управлении генеральных инспекторов Минобороны РФ.

