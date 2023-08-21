Создатель "КамАЗа" Лев Васильев умер на 99-м году жизни

Фото: телеграм-канал "Полпредство Татарстана"

Создатель и первый генеральный директор "КамАЗа" Лев Васильев умер в ночь на 21 августа. Ему было 98 лет, сообщается в телеграм-канале полпредства Татарстана.

В сообщении подчеркнули, что он был одной из самых ярких личностей республики и страны, а также напомнили, что мужчина участвовал в ВОВ, с которой вернулся Героем Социалистического Труда с орденом Ленина и золотой звездой "Серп и молот". О дате и месте похорон сообщат позже.

"Приносим искренние соболезнования его супруге Инне Вениаминовне, родным и близким", – добавили в полномочном представительстве.

Лев Васильев родился 7 февраля 1925 года в Москве. В 1959 году окончил вечернее отделение Московского автомеханического института по специальности "инженер-механик". В 1969 году переехал в Набережные Челны, где стал гендиректором комплекса заводов дизельных грузовых автомобилей большой грузоподъемности, в будущем предприятие стало "КамАЗом".

С 1984 по 1988 год Васильев был министром машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР. С 1988 по 1990 год возглавлял должность зампредседателя Государственной комиссии Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам.