Глава Подольска Дмитрий Жариков умер в возрасте 47 лет

Фото: телеграм-канал "Дмитрий Жариков"

Глава Подольска Дмитрий Жариков скоропостижно скончался в возрасте 47 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации городского округа.

"Всегда рассудительный, энергичный, требовательный и справедливый – Дмитрий Вячеславович сочетал в себе самые лучшие качества руководителя нового поколения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что его уважали сослуживцы, подчиненные и коллеги. Он был руководителем округа чуть более года и успел за это время много сделать. Как указано в тексте, мужчина всегда был рядом с жителями, находил к каждому человеку подход, а также "всегда протягивал руку помощи землякам".

Уточняется, что сердца всех, кто с ним работал, переполняют скорбь и боль. В администрации выразили соболезнования семье Жарикова.

"Память о нем останется в сердцах каждого, кто знал его", – сказано в материале.

О дате и месте прощания с мужчиной сообщат дополнительно.

Дмитрий Жариков родился 9 ноября 1975 года в поселке Заокском Тульской области. Он учился в Московском суворовском военном училище, окончил Военный университет Минобороны РФ, проходил службу в военной прокуратуре. После руководил военным следственным отделом Подольского гарнизона.

С 2009 по 2015 год Жариков трудился в администрации Подольска. Там он возглавлял Правовое управление, Управление делами, был заместителем главы администрации города, курировал правовые вопросы, направления имущественно-земельных отношений. С 9 марта 2022 года был главой городского округа Подольск.