Лукашенко потребовал отчислить участвующих в протестах студентов

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал, чтобы студентов, участвующих в акциях протеста, отчислили из вузов, сообщает "Газета.ру".

Он заявил, что учащиеся, которые принимают участие в несанкционированных митингах, лишаются права быть студентами.

"Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, – кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вузов", – сказал белорусский лидер в ходе совещания по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания.

Ранее президент Белоруссии назвал протестующих "организованными преступными группами", а их деятельность – террористической.

В Белоруссии начались акции протеста после выборов президента 9 августа. Демонстрации продолжаются в отдельных регионах до сих пор, а 26 октября один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале забастовки из-за отказа Лукашенко уйти с поста главы государства.

При этом официальные власти отрицают демонстрации и забастовки на заводах.

