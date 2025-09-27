МО РФ предложило скорректировать список болезней, запрещающих контракт при мобилизации

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Минобороны России (МО РФ) разработало проект нормативного акта, расширяющего перечень заболеваний, запрещающих заключить контракт при мобилизации.

Уточняется, что речь идет об признанных ограниченно годными к военной службе. Проект предлагает расширить количество болезней с 26 до 35. Туда добавили пункты о болезнях и исходах травм и ожогов век, глаз.

Также в перечень добавлены пункты о вестибулярных расстройствах, понижении слуха, болезни аорты, артерий и вен, лимфатических сосудов. Помимо этого, контракт не смогут заключить граждане с челюстно-лицевыми аномалиями.

Кроме того, значительно расширены пункты о деформации и дефектах кисти и пальцев, стопы, последствиях переломов позвоночника, костей туловища, поражении костей, наличии инородного тела в полости черепа и веществе головного мозга.

Ранее в России увеличили план набора на военную службу по контракту в 2025 году. Его показатели в целом выполняются, заявляли в Минобороны РФ. Главным вопросом обеспечения ведения наступательных действий остается комплектование российских войск. Другим приоритетными направлением является модернизация системы военного образования и подготовки офицерских кадров.

