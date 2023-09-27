27 сентября, 12:29Политика
Адмирал Соколов заявил, что Черноморский флот успешно выполняет боевые задачи
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Черноморский флот успешно справляется с поставленными задачами, отметил командующий ЧФ Виктор Соколов.
"Черноморский флот выполняет задачи, которые поставлены перед ним командованием, уверенно, успешно. И надводные силы, и подводные силы, и морская авиация, и береговые войска", – заявил он телеканалу "Звезда".
22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. В Минобороны РФ сообщили о пропавшем без вести военнослужащем.
Позднее командование Вооруженных сил Украины распространило информацию, что после ракетного удара по штабу флота якобы погибли 34 офицера, в том числе командующий ЧФ РФ.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о якобы гибели Соколова.
Между тем командующий, о гибели которого ранее сообщали украинские СМИ, присутствовал на коллегии министерства обороны России во вторник, 26 сентября.
Историческое здание штаба Черноморского флота повреждено в результате ракетного удара
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