Адмирал Соколов заявил, что Черноморский флот успешно выполняет боевые задачи

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Черноморский флот успешно справляется с поставленными задачами, отметил командующий ЧФ Виктор Соколов.

"Черноморский флот выполняет задачи, которые поставлены перед ним командованием, уверенно, успешно. И надводные силы, и подводные силы, и морская авиация, и береговые войска", – заявил он телеканалу "Звезда".

22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. В Минобороны РФ сообщили о пропавшем без вести военнослужащем.

Позднее командование Вооруженных сил Украины распространило информацию, что после ракетного удара по штабу флота якобы погибли 34 офицера, в том числе командующий ЧФ РФ.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о якобы гибели Соколова.

Между тем командующий, о гибели которого ранее сообщали украинские СМИ, присутствовал на коллегии министерства обороны России во вторник, 26 сентября.



Историческое здание штаба Черноморского флота повреждено в результате ракетного удара