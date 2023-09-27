Совфед пригласит выступить Лаврова, Новака и Попову

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Совет Федерации пригласит выступить главу МИД РФ Сергея Лаврова, вице-премьера Александра Новака, а также главу Роспотребнадзора Анну Попову. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на перечень вопросов для заслушивания в рамках правительственного часа на заседаниях Совфеда осенней сессии.

Уточняется, что Лавров выступит с докладом о реализации внешней политики России, Новак – с докладом об актуальных вопросах развития топливо-энергетического комплекса РФ, Попова расскажет о реализации федерального проекта "Санитарный щит – безопасность для здоровья".

Ранее сообщалось, что Совфед переназначил Валерия Зорькина на должность главы Конституционного суда РФ. Кандидатуру юриста поддержали все 153 присутствовавших на заседании сенатора.

До этого стало известно, что вице-спикером Совета Федерации вместо Галины Кареловой была назначена Инна Святенко. К такому решению члены верхней палаты пришли в рамках первого пленарного заседания осенней сессии.