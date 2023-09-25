Совфед назначил Зорькина главой Конституционного суда РФ

Фото: ТАСС/POOL/Михаил Метцель

Совет Федерации переназначил Валерия Зорькина на должность главы Конституционного суда РФ. Кандидатуру юриста поддержали все 153 присутствовавших на заседании сенатора.

В минувшую пятницу, 22 сентября, сенатор Андрей Клишас сообщил, что Владимир Путин предложил переназначить нынешнего председателя Конституционного суда на новый шестилетний срок.

В понедельник стало известно, что комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал оставить Зорькина на его посту.

В этом году Зорькину исполнилось 80 лет. Он является заслуженным юристом РФ. В начале 1990-х он помогал разрабатывать проект Конституции России, а осенью 1991 года его назначили председателем КС РФ.

