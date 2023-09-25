Комитет СФ рекомендовал назначить Зорькина председателем Конституционного суда

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Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал вновь назначить Валерия Зорькина на пост главы Конституционного суда. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что на заседании 25 сентября сенаторы Совета Федерации рассмотрят вопрос о повторном назначении Зорькина.

В минувшую пятницу, 22 сентября, сенатор Андрей Клишас сообщил, что Владимир Путин предложил переназначить нынешнего главу Конституционного суда Валерия Зорькина на новый срок.

В этом году Зорькину исполнилось 80 лет. Он является заслуженным юристом РФ. В начале 1990-х он помогал разрабатывать проект Конституции России, а осенью 1991 года его назначили председателем КС РФ.

