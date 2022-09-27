Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил создать Международный день санкций против него. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Так лидер Чеченской Республики прокомментировал новость о том, что он подпал под санкции Новой Зеландии. По мнению Кадырова, некоторые страны просто "выслуживаются перед хозяином".

"Чтобы все страны могли дружно выслужиться перед США, объявите одновременно в один день самый жесткий пакет санкций против меня! <...> Пусть это будет Международный день санкций против Кадырова. И я буду его отмечать", – говорится в его публикации.

Ранее стало известно, что власти Новой Зеландии расширили санкционный список в отношении России, включив в него 19 физлиц, среди которых оказался лидер Чечни.

Западные государства стали вводить санкции против РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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