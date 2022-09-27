Кадыров подпал под санкции Новой Зеландии

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Власти Новой Зеландии расширили санкционный список в отношении России, включив в него 19 физлиц, среди которых лидер Чечни Рамзан Кадыров, заявила министр иностранных дел страны Нанаиа Махута.
"Украина ясно дает знать, что самая важная мера, которую мы можем принять, чтобы помочь ей, это продолжение санкций и поддержка в этом конфликте, что мы и делаем", – приводит РИА Новости ее слова.
Под санкции также подпали федеральные министры, непостоянные члены Совета безопасности РФ, а также родственники российского президента.
Ранее Минфин США ввел санкции против 44 граждан РФ и Украины. В списке оказались глава Чечни и члены его семьи, а также уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, помощник президента РФ Максим Орешкин, член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов, глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий, а также гендиректор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев и председатель Национального расчетного депозитария Виктор Жидков.
Западные государства стали вводить санкции против РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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