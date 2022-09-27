МИД Японии выразил протест послу РФ из-за задержания консула во Владивостоке – СМИ

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МИД Японии вызвал посла России в этой стране Михаила Галузина в связи с задержанием японского консула во Владивостоке, сообщает агентство Kyodo.
По информации издания, о вызове посла РФ в министерство иностранных дел Японии сообщил глава этого ведомства Есимасу Хаяси. Заместитель министра иностранных дел Такеоши Мори, в свою очередь, выразил послу России протест с требованием извинений.
Накануне ФСБ России задержала консула Генконсульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори. В ведомстве рассказали, что дипломат был задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.
По данным ФСБ, консул признал вину. После этого Тацунори объявили персоной нон грата, он должен покинуть страну в течение 48 часов. По дипломатическим каналам японской стороне был выражен протест. Во внешнеполитическое ведомство РФ из-за противоправных действий японского консула также был вызван советник-посланник посольства Японии.
Японский консул задержан во Владивостоке
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