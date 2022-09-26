В МИД РФ выразили протест в связи с действиями японского консула во Владивостоке

Фото: depositphotos/ruskpp

Россия выразила протест японской стороне в связи с деятельностью сотрудника Генконсульства Японии во Владивостоке, сообщается на сайте МИД РФ.

Во внешнеполитическое ведомство из-за противоправных действий консула также был вызван советник-посланник посольства Японии.

Уточняется, что дипломат Генерального консульства Японии во Владивостоке объявлен персоной нон грата и в течение 48 часов обязан покинуть территорию России.

Ранее ФСБ России заявила о задержании консула Генконсульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори при получении им сведений ограниченного распространения.

Как следует из опубликованного спецслужбой видеоролика, консул признал вину. Кроме того, в распоряжении ФСБ имеется видеозапись, на кадрах которой японский консул запечатлен во время встречи с гражданином РФ в одном из ресторанов. В ходе беседы дипломат несколько раз оглядывался.

