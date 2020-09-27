Лукашенко ответил на призыв Макрона уйти в отставку

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал незрелым политиком своего французского коллегу Эммануэля Макрона, который сегодня утром призвал лидера республики покинуть свой пост, сообщила пресс-секретарь главы Белоруссии Наталья Эйсмонт.

"Следуя своей логике, президент Франции должен был покинуть свой пост еще два года назад, когда на улицы Парижа только начали выходить "желтые жилеты", – отметил Лукашенко.

Политик также вспомнил об акциях движения Black Lives Matter и протестах мусульман в Марселе и Лионе. И добавил, что Минск готов стать площадкой для переговоров Макрона с представителями этих групп о передаче власти.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что инаугурация Александра Лукашенко лишена демократической легитимности и ведет к углублению кризиса в Белоруссии. Боррель напомнил, что ЕС не признает результаты президентских выборов 9 августа в Белоруссии, считая их сфальсифицированными. Германия, Эстония, Латвия, Литва и Словакия также не признают Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что позиция, занятая некоторыми странами в отношении Лукашенко, не может сказаться на отношениях между Россией и Белоруссией. Он также напомнил, что оба государства являются суверенными, выстраивающими отношения без оглядки на другие страны.

Александр Лукашенко в шестой раз вступил в должность президента республики. По данным ЦИК, на выборах он набрал 80,1% голосов.