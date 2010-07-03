Посольство РФ в США опровергло отказ в визе сенатору Джонсону

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Американский сенатор-республиканец Рон Джонсон не обращался в российское посольство в Вашингтоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу диппредставительства.

Там подчеркнули, что "безосновательность обвинений сенатора Джонсона в адрес России не оставляет сомнений – он готов не к диалогу, а настроен на конфронтацию".

В дипмиссии отметили, что привычной для этого политика русофобской манере он искажает внешнюю политику РФ, допускает грубые выпады.

Ранее Джонсон заявил, что ему якобы было отказано в получении въездной визы в Россию. Политик планировал посетить Москву в составе двухпартийной делегации Конгресса.

В России Джонсон собирался провести консультации с рядом российских должностных лиц, американских бизнесменов и организаций гражданского общества.

В июле МИД назвал "откровенной ложью" сообщения об отказе в выдаче российских виз учителям из США.

